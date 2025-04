Anteprima24.it - L’Inter si ferma a Parma, il Napoli lunedì può tornare a -1 dalla vetta

Tempo di lettura: 2 minutisi butta via, ilrimonta due gol e asi accende una speranza. Al “Tardini” finisce 2-2, con i nerazzurri che si fanno raggiungere dai ducali dopo un primo tempo in totale controllo. Una frenata pesantissima per la squadra di Simone Inzaghi, che regala aldi Antonio Conte una clamorosa occasione:sera, battendo il Bologna, gli azzurri possono portarsi a una sola lunghezza di distanzacapolista.Il pomeriggio diha restituito al campionato un po’ di pepe. Perché se da un latosembrava lanciatissima verso una fuga solitaria, dall’altro la prova d’orgoglio dele l’ennesimo blackout della difesa nerazzurra hanno riaperto i giochi. Darmian e Thuram avevano illuso Inzaghi, ma Bernabé e Ondrejka – con la complicità di Acerbi – hanno firmato una rimonta che sa di svolta.