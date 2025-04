Zonawrestling.net - AEW Dynasty 2025 – Preview

Leggi su Zonawrestling.net

Buongiorno anime smarrite di Zona Wrestling e benvenuti all’ennesimatargata AEW! Secondo PPV dell’anno e seconda edizione in assoluto di, che torna dopo il successo dello scorso anno. Ai nastri di partenza, la card si presenta con l’abito da festa e promette di stupire come solo la AEW sa fare (quando non si spara nei piedi da sola, ovviamente). Ma sarà veramente così? Lo scopriremo domenica 6 aprile al Liacouras Center di Philadelphia, ma per ora limitiamoci ad analizzare e pronosticare i match che vedremo in questo PPV.IiONE ON ONE MATCH Will Ospreay vs Kevin Knight – Men’s Owen Cup Quarter FinalPartiamo con uno dei match dei quarti di finale della Owen Hart Cup, torneo che finalmente prende il via questo weekend. Knight è un nuovo acquisto interessante per la federazione, un giovane che potrebbe avere una carriera brillante, se Tony Khan non deciderà di dimenticarsi di lui.