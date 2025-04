Juventusnews24.com - Thiago Motta rivela: «I capitani? Dovevo trovare il giocatore adatto, perché fare il capitano per me non è un gioco. Ho cercato la persona giusta, vi spiego»

di Redazione JuventusNews24: «I? Hola». Il tecnico risponde così sulle tante fasce assegnateha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. L’ex allenatore della Juve ha parlato anche della questione: le parole dell’exbianconero.– «Quando c’era Danilo ilera lui, ovviamente quando giocava. La Juve nata nell’estate scorsa era un progetto nuovo, con tanti cambiamenti, con tanti nuovi in squadra.ililper me non è un. Per me ilha una grande responsabilità nel quotidiano, in campo e fuori dal campo. Hola. Lo sarebbe certamente stato Bremer, che aveva l’autorevolezza necessaria. Poi la scelta è caduta su Locatelli, che lo è da tempo».