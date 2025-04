Chivu non dimentica | Inter provo stima e affetto Parma vivo e coraggioso

Chivu si è espresso nel post-partita di Parma-Inter, sfida del Tardini che si è conclusa con il risultato di 2-2. Di seguito le sue dichiarazioni.IL COMMENTO – Cristian Chivu ha così parlato a DAZN al termine di Parma-Inter, match terminato 2-2: «Ho sbagliato nel primo tempo gli Interpreti, non nelle idee. Ho chiesto scusa ad Almqvist, perché l’ho messo in difficoltà chiedendogli di fare quel ruolo. Mi prendo la responsabilità del primo tempo, ho sbagliato. L’occasione di Pellegrino? Non l’ho vista dal vivo, ho solo notato il pallone uscire di poco sul fondo. Modulo? Lascio aperta la porta per sposarlo anche nelle prossime partite. Bisogna sempre adattarsi all’avversario. Nel secondo tempo l’Inter era meno aggressiva, pensava già di aver vinto. Ciò ci ha permesso di guadagnare campo e trovare qualche giocata in avanti. Inter-news.it - Chivu non dimentica: «Inter, provo stima e affetto. Parma vivo e coraggioso» Leggi su Inter-news.it Cristiansi è espresso nel post-partita di, sfida del Tardini che si è conclusa con il risultato di 2-2. Di seguito le sue dichiarazioni.IL COMMENTO – Cristianha così parlato a DAZN al termine di, match terminato 2-2: «Ho sbagliato nel primo tempo glipreti, non nelle idee. Ho chiesto scusa ad Almqvist, perché l’ho messo in difficoltà chiedendogli di fare quel ruolo. Mi prendo la responsabilità del primo tempo, ho sbagliato. L’occasione di Pellegrino? Non l’ho vista dal, ho solo notato il pallone uscire di poco sul fondo. Modulo? Lascio aperta la porta per sposarlo anche nelle prossime partite. Bisogna sempre adattarsi all’avversario. Nel secondo tempo l’era meno aggressiva, pensava già di aver vinto. Ciò ci ha permesso di guadagnare campo e trovare qualche giocata in avanti.

