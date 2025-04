Tgcom24.mediaset.it - Ex"operaio Ilva con due tumori dovrà aspettare fino al 2027 per una risonanza

"Ioalnon posso saperlo se ci sono ancora. Nell'ultimo anno e mezzo ho avuto continui problemi e so solo che ho fatto gli ultimi 15 giorni di dolori a piangere sul letto." Piero Vernile, 46 anni lavora da 26 in Acciaierie d'Italia Ex. Dopo varie patologie, nel 2017 gli hanno diagnosticato duebenigni a un polmone e alcuni noduli sotto l'ascella destra. Di qui la necessità di sottoporsi subito a esami più approfonditi. Il 28 marzo ha prenotato due risonanze magnetiche attraverso il Cup di Palagiano, il paese del tarantino in cui vive, da eseguire nell'ospedale di Castellaneta. L'appuntamento? Tra due anni. "Il 27 marzo. Io ero esterrefatto," racconta. A Piero è stato suggerito di ripresentarsi a distanza di qualche giorno nella speranza di trovare un posto nelle nuove agende.