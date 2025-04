Oasport.it - Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli fuori dalla top-10 in Coppa del Mondo. Onofriichuk dominante

Leggi su Oasport.it

ha faticato a distinguersi anche nella seconda giornata di gare a Sòfia (Bulgaria), dove va in scena la tappa d’apertura delladeldi. Dopo il poco brillante dodicesimo posto in cui ieri aveva chiuso la prima metà del concorso generale individuale (27.950 con il cerchio e 25.150 con la palla), oggi laclasse marchigiana è andata in difficoltà con gli altri due attrezzi, sempre in quella Armeec Arena dove nel 2022 si laureò Campionessa del.La medaglia di bronzo nell’all-around alle Olimpiadi di Parigi 2024 è incappata in qualche perdita e sbavatura tra clavette (26.750) e nastro (24.750), chiudendo così il proprio giro completo con il punteggio complessivo di 104.600. L’allieva di Claudia Mancinelli, alla seconda uscita internazionale di questa stagione dopo aver conseguito la piazza d’onore nel GP di Marbella un paio di settimane fa, ha concluso all’undicesimo posto.