Anteprima24.it - Il derby campano è gialloblù: la Juve Stabia punge la Salernitana

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiFanno festa gli oltre 6mila spettatori presenti al Menti, dopo ilvinto per 1-0 contro la. Laguadagna il bottino più ambito, nel posticipo pomeridiano della 32esima giornata. Dopo la vittoria della Cremonese contro la Reggiana, in trasferta, le Vespe di Pagliuca accorciano il gap con i grigiorossi: 49 a 52. Ihanno trovato la rete circa dieci minuti dopo il fischio della ripresa, grazie ad un tiro centrale e potente di Fortini. La, di contro, ha giocato un buonissimo secondo tempo, fatto di tanto cuore ma di poca precisione. Questa sconfitta nel, come se non bastasse, complica ancora di più la classifica della Bersagliera, che si trovano sempre penultimi a 30 punti: alle spalle, il Cosenza a 26, davanti, la Reggiana a 32 in coabitazione con la Sampdoria che domani disputerà ilcon lo Spezia.