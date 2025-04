Il trattore si ribalta e lui finisce nel canale Salvato dall’ipotermia grazie al figlio

Grosseto, 5 aprile 2025 – Tragedia sfiorata nelle campagne tra Grosseto e Marina, dove un anziano di 87 anni è stato protagonista di un incidente con il trattore che stava manovrando. L'uomo si trovava al lavoro nei campi quando il mezzo agricolo si è inaspettatamente ribaltato, facendolo cadere in un canale. Il tutto sotto gli occhi del figlio dell'uomo, il quale ha prontamente allertato i soccorritori. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che, affrontando la complessa situazione, sono riusciti a estrarre l'anziano in stato di ipotermia. Successivamente, l'uomo è stato affidato alle cure degli operatori sanitari del 118. In aggiunta, l'elisoccorso Pegaso è stato mobilitato per prestare ulteriore assistenza sul campo.

