Valditara Giovani hanno bisogno scuola seriano a principi tossici ’68

Valditara Giovani hanno bisogno scuola seria no a principi tossici '68

FIRENZE (ITALPRESS) – "Visito molte scuole, incontro molti giovani: hanno sogni, speranze, cercano valori, chiedono risposte, ma hanno anche tanto entusiasmo e tanta voglia di futuro. Sono molto diversi da quella immagine che talvolta affiora sui media. hanno bisogno di una scuola seria, che chiuda definitivamente l'epoca in cui merito, regole, responsabilità, impegno, rispetto erano considerati da una certa intellighenzia di sinistra dei disvalori. Questi Giovani hanno bisogno di una scuola che torni a insegnare fin dai primi anni di età alcuni elementi fondamentali nella formazione della persona, che torni a insegnare le regole della grammatica e della sintassi per imparare a capire e per farsi capire". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo al congresso federale della Lega in corso a Firenze.

