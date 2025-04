Darmian | Difficile spiegare cosa è successo nel secondo tempo non dovevamo farci rimontare così; Bayern occasione perfetta per cancellare tutto

Darmian, esterno dell’Inter, dopo il pareggio subito dai nerazzurri in trasferta contro il Parma Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’Inter contro il Parma. Di seguito le parole dell’esterno nerazzurro. cosa E’ successo NELL’APPROCCIO NEL secondo tempo? – «E’ Difficile da spiegare. Una squadra come la nostra, . Calcionews24.com - Darmian: «Difficile spiegare cosa è successo nel secondo tempo, non dovevamo farci rimontare così; Bayern occasione perfetta per cancellare tutto» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Matteo, esterno dell’Inter, dopo il pareggio subito dai nerazzurri in trasferta contro il Parma Matteoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’Inter contro il Parma. Di seguito le parole dell’esterno nerazzurro.E’NELL’APPROCCIO NEL? – «E’da. Una squadra come la nostra, .

Inter, Darmian: "Non possiamo farci rimontare sul 2-0. Difficile spiegare cosa sia successo" - Non sono bastati all`Inter i goal di Matteo Darmian e Marcus Thuram per battere il Parma. I nerazzurri, avanti di due reti, si sono fatti rimontare sul 2-2. Al. (calciomercato.com)

“È già successo, è difficile da spiegare…”, Darmian tuona dopo Parma Inter - Matteo Darmian si sfoga dopo il pareggio in casa del Parma: il difensore nerazzurro lancia un messaggio chiaro alla squadra. (spaziointer.it)

Darmian: “Difficile spiegare questa rimonta! Il pari di oggi a Parma dimostra che…” - "Difficile spiegare il secondo tempo, sopra 2-0 una squadra come la nostra non doveva farsi rimontare, stava succedendo già con l'Udinese e oggi ancora, ci lavoreremo. Una spiegazione è difficile da d ... (fcinter1908.it)