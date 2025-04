Anteprima24.it - Castelpoto promosso in Eccellenza, il plauso del sindaco e dell’amministrazione comunale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIle l’amministrazioneformulano le più fervide congratulazioni all’ASD, all’allenatore e a tutto lo staff tecnico per il prestigioso traguardo raggiunto. L’approdo nel campionato dirappresenta un grande orgoglio per la comunità di, per la Valle Vitulanese e l’intero Sannio, nel segno dei valori più autentici dello sport. Con la netta vittoria sulla compagine del San Vitaliano, sostenuta da un pubblico strepitoso, si corona un sogno, frutto di una grande passione collettiva che premia il talento dei nostri calciatori e l’impegno della società che con grande passione e progettualità ha portato avanti un progetto vincente. Altro elemento di soddisfazione è stata la condotta di alta sportività che ha portato la nostra compagine giallorossa nel corso di questo percorso ad ottenere dalla sezione campana della lega nazionale dilettanti, i prestigiosi premi “Fair Play” e “Valorizzazione Giovani”.