Milan-Fiorentina 1-2 | Abraham gol da attaccante vero c’è vita tra i rossoneri

Abraham ha segnato la rete del 2-1 tra Milan e Fiorentina con un gol da attaccante vero. rossoneri che tornano in partita

Milan-Fiorentina LIVE 1-2: accorcia Abraham! Fuori Musah, dentro Jovic - Milan-Fiorentina, 31esima giornata di Serie A. Milan-Fiorentina 1-2 MARCATORI: 7` autorete Thiaw (F), 10` Kean (F), 23` Abraham (M). GOAL E ... (msn.com)

Serie A, Milan-Fiorentina 0-2 al 10': viola in corsa per l’Europa - Immediato raddoppio dei viola al 10' con Kean Raddoppia Kean al 10' per la Fiorentina. Azione corale dei viola, Cataldi sventaglia da sinistra verso destra dove trova Dodò che sul secondo palo serve a ... (msn.com)

DIRETTA / Milan-Fiorentina 0-0, segui il live di Firenzetoday.it - 20:40 Conceicao recupera Reijnders, confermato in mediana al fianco di Fofana con Musah a destra e Pulisic in posizione centrale. Leao torna dal primo minuto anche in campionato. Abraham viene ... (firenzetoday.it)