Juventusnews24.com - Gol Kean, l’ex Juve è una macchina da gol: l’attaccante va in rete anche a San Siro in Milan-Fiorentina – VIDEO

di RedazionentusNews24Golalè unada gol, va ina Sancontro i rossoneri –Moisecontinua a segnare.exè andato ina San, in avvio di: il centravanti ha firmato il momentaneo 0-2 dei viola sfruttando l’assist di Dodò. Tutto facile per, che sale così a quota 17 gol in campionato.Goal hunger on full display,crashes through the defense,finds their rhythm Andfinds his form.??Courtesy : SerieA #SerieA ##Moisepic.twitter.com/Mywvmtho3P— STARZPLAY ????????? (@STARZPlayArabia) April 5, 2025Leggi suntusnews24.com