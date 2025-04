Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve, duro sfogo dell’ex allenatore: «Chi ha raccontato quella cosa è un bugiardo! È inaccettabile, non è vero. Vi dico come stanno le cose»

di RedazionentusNews24, mancanza di empatia? Lodopo l’esonero: le dichiarazioni del tecnico exal Corriere della Seraha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Mancanza di empatia? L’exdellaha avuto un: le parolebianconero.MANCANZA DI EMPATIA – «Queste sono leche mi danno fastidio, perché mi possono criticareper le mie scelte e questo ovviamente l’accetto. Ma chi dice che lo avevo lo spogliatoio contro è un. Sonoinaccettabili, non è. Mai nessuno con cui ho lavorato, in carriera, ha detto pubblicamente di avere avuto problemi con me. Allaavevo un ottimo rapporto con tutti i miei giocatori dal punto di vista professionale e umano. Un rapporto basato sul rispetto, sulla chiarezza.