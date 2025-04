Amici ex allievo contro Rudy Zerbi | elogi a Maria De Filippi

Luca Napolitano, ex allievo del talent Amici di Maria De Filippi, torna a far parlare di sé con dichiarazioni forti e dirette. In un'intervista rilasciata a FanPage, il cantautore ha lanciato pesanti accuse contro Rudy Zerbi, uno dei coach storici della trasmissione, definendolo ipocrita e incoerente. Allo stesso tempo, ha elogiato Maria De Filippi per la sua visione e per la capacità di rimanere sempre in sintonia con il pubblico. Un doppio ritratto che mette in luce luci e ombre del programma che ha segnato la sua carriera.

Amici news, Luca Napolitano: critiche dure a Rudy Zerbi

Luca non usa mezzi termini parlando di Rudy Zerbi. "Credo che in lui ci sia un po' di ipocrisia. Sa di essere un personaggio televisivo e cerca di creare polemica anche dove non c'è", ha affermato. Le accuse si concentrano soprattutto sull'atteggiamento del coach verso l'autotune e il valore dell'emozione nell'esibizione.

