Salvini | Noi il collante del governo E Musk apre a dazi zero Usa-Ue | VIDEO

collante dell'esecutivo, si mettano l'animo in pace Schlein, Conte e compagnia varia». Salvini, tra gli applausi dei 725 delegati al Congresso, arrivati da Aosta e Canicattì, dal Settentrione, dal Mezzogiorno, rivendica la centralità della Lega, provando a spazzar via le polemiche sulle presunte tensioni in maggioranza. Il leader, accompagnato dalla fidanzata Francesca e dalla figlia Mirta a Firenze, trova il tempo, nel breve saluto iniziale in apertura dei lavori, di parlare dei dazi, al centro del dibattito politico dopo la mossa di Trump. «Sicuramente dobbiamo tutelare i risparmi, il lavoro, i prodotti italiani, quindi contrattando con gli amici americani - ammette - . La trattativa con il governo americano ci deve essere, sarà complicata, sarà complessa, sarà delicata, ma è meglio dialogare che guerreggiare». Iltempo.it - Salvini: "Noi il collante del governo". E Musk apre a dazi zero Usa-Ue | VIDEO Leggi su Iltempo.it «Noi siamo ildell'esecutivo, si mettano l'animo in pace Schlein, Conte e compagnia varia»., tra gli applausi dei 725 delegati al Congresso, arrivati da Aosta e Canicattì, dal Settentrione, dal Mezzogiorno, rivendica la centralità della Lega, provando a spazzar via le polemiche sulle presunte tensioni in maggioranza. Il leader, accompagnato dalla fidanzata Francesca e dalla figlia Mirta a Firenze, trova il tempo, nel breve saluto iniziale in apertura dei lavori, di parlare dei, al centro del dibattito politico dopo la mossa di Trump. «Sicuramente dobbiamo tutelare i risparmi, il lavoro, i prodotti italiani, quindi contrattando con gli amici americani - ammette - . La trattativa con ilamericano ci deve essere, sarà complicata, sarà complessa, sarà delicata, ma è meglio dialogare che guerreggiare».

