Quifinanza.it - Bisogna scrivere una lettera di di ringraziamento post-colloquio?

Leggi su Quifinanza.it

Avete terminato undi lavoro e vi chiedete se sia opportunounadi? La risa è sempre sì. Un messaggio o un’e-mail per ringraziare può essere quel tocco in più per confermare che siete i candidati giusti per quel ruolo. Ma cosasenza sembrare troppo formali o banali?Ecco alcuni esempi semplici su come redigere unadi, anche nel caso in cui ilabbia avuto un esito negativo.ComeunadiLadiè un modo efficace per comunicare all’azienda il vostro interesse per la posizione. Il consiglio è di inviarla via e-mail entro 24 ore dal: è il mezzo più rapido e diretto.L’e-mail deve essere indirizzata al selezionatore, facendo attenzione acorrettamente il suo nome.