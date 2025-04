I giochi Nintendo Switch 2 Edition fisici includono un codice per l’upgrade con la cartuccia per Switch 1

Nintendo ha svelato alcune delle caratteristiche chiave della sua nuova console, Nintendo Switch 2, ma uno degli aspetti che ha creato più confusione riguarda i giochi etichettati come "Nintendo Switch 2 Edition". Questi titoli, come le riedizioni di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom e Leggende Pokémon Z-A, saranno pubblicati anche in formato fisico, ma con una particolarità che è importante conoscere.Pare infatti che acquistando una versione fisica Switch 2 Edition, non si riceverà una cartuccia nativa per Switch 2, bensì una cartuccia per Nintendo Switch (prima generazione). All'interno della confezione, però, sarà incluso un codice digitale che permette di scaricare l'upgrade contenente tutte le migliorie pensate per la nuova console.Questo significa che il supporto fisico conterrà solo la versione originale, e che il contenuto aggiornato sarà disponibile esclusivamente via download.

