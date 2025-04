Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 1-0, Superlega volley 2025 in DIRETTA: 11-11 set in equilibrio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-12 Diagonale molto stretta di Plotnytskyi.14-12 Mani out Lagumdzija da posto 2, in controtempo.14-11 Attacco di Plotnytskyi su palla corta di Giannelli.13-11 Muro disu attacco di Nikolov in pallonetto spinto, brutto palleggio di Bonifante.12-11nuovamente avanti, sbaglia Lagumdzija in battuta.TIME OUT11-11 Muro di Boninfante sul tentativo di Plotnytskyi da posto 4. Monster block per lui!11-10 ACEE di Lagumdzija!11-9 Servizio di Semeniuk che salta sul nastro e si ferma.11-8 Si ferma in rete anche il servizio di Chinenyeze.10-8 Sfila fuori la palla di Ben Tara dai 9 metri.10-7 Mani out Ben Tara da posto 2.9-7 Invasione disull’attacco di Chinenyeze.Tocca l’antenna il 21 di: 9-6.8-7 Muro vincente di Bottolo che però tocca l’asta.