Chivu a Dazn | Nel primo tempo ho sbagliato io! Inter? Non posso negare il passato giocare contro la tua squadra non è semplice…

Chivu a Dazn: «Nel primo tempo ho sbagliato io! Inter? Non posso negare il passato, giocare contro la tua squadra non è semplice.» Le parole del tecnicoIl tecnico del Parma, Christian Chivu, ha parlato cosi a Dazn nel post gara della sfida con l'Inter. Ecco le sue parole:SUL MATCH- «Ho sbagliato Interpreti nel primo tempo, non sul piano dell'idea. Ho chiesto scusa ad Almqvist per avergli fatto fare quei compiti, ma mi prendo la responsabilità per i miei errori. L'occasione di Pellegrino? Non l'ho vista nemmeno dal vivo perché mi è passato qualcuno davanti. Lascio diverse porte aperte perché dobbiamo adattarci anche alle strategie dell'avversario. Nel secondo tempo è cambiato tutto, anche l'atteggiamento di un'Inter meno aggressiva. Probabilmente pensavano di averla già chiusa, ci hanno permesso di guadagnare campo creando qualcosina in più.

