De Paola su Paratici | Clausola poco chiara ma forse era il nome migliore

Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione “Maracanà”, commentando la situazione legata a Paratici-Milan Pianetamilan.it - De Paola su Paratici: “Clausola poco chiara, ma forse era il nome migliore” Leggi su Pianetamilan.it Paolo Deè intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione “Maracanà”, commentando la situazione legata a-Milan

De Paola: "Credo che la prossima stagione Ibrahimovic non rimarrà". De Paola: "Ranieri, l'esonero alla Juve fu brutto. Vedo favorita la Roma, Soulé ex dal dente avvelenato". Paratici-Milan, La clausola che ha fatto saltare un accordo fatto: addio al sogno Conte. Paratici-Milan, stop alla trattativa, alcune clausole mettono a rischio l'affare. Paratici al Milan, trattativa sulla clausola d'uscita in caso di condanna. Furlani: «Ibrahimovic resta con…. Milan, tutto fatto per Paratici: firma in arrivo, ma spunta una clausola. Ne parlano su altre fonti

De Paola: "Credo che la prossima stagione Ibrahimovic non rimarrà" - De Paola: 'Credo che la prossima stagione Ibrahimovic non rimarrà' Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il collega Paolo De Paola ha parlat ... (informazione.it)

De Paola: "Ranieri, l'esonero alla Juve fu brutto. Vedo favorita la Roma, Soulé ex dal dente avvelenato" - Il direttore Paolo De Paola ha commentato le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Roma, chi per il post-Ranieri? "Per me vuole includere anche lui nella lista dei ... (tuttojuve.com)

Paratici al Milan, trattativa sulla clausola d'uscita in caso di condanna. Furlani: «Ibrahimovic resta con noi» - Il Milan si cautela nel caso in cui l'ex Juve coinvolto nell'inchiesta Prisma dovesse subire una condanna. Allenatore: piace De Zerbi, la strada è lunga ... (msn.com)