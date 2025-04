Fulham-Liverpool il pronostico di Premier League | Reds favoriti attenzione al GOL

Premier League continua ad avere un unico padrone, che sta dominando la classifica fin dall’inizio. Arrivati al 31° turno, sono bene dodici i punti di vantaggio del Liverpool nei confronti dell’Arsenal, con il titolo che sembra ormai aver preso definitivamente la via di Anfield. Prima di poter festeggiare ci sarà però da ottenere la matematica certezza ed un nuovo tassello potrebbe essere messo domenica, alle ore 15, nella cornice di Craven Cottage, contro il Fulham. I Reds andranno alla caccia del quinto successo consecutivo in campionato e sono reduci dalla vittoria nel derby contro l’Everton, deciso dal gol di Diogo Jota. Grazie a questa vittoria, il Liverpool è tornato a sorridere dopo le due delusioni consecutive prima della sosta, prima con l’eliminazione dalla Champions League per mano del PSG, e poi con la sconfitta ai rigori con il Newcastle nella finale di Coppa di Lega, dove non è bastata la rete di Chiesa. Sololaroma.it - Fulham-Liverpool, il pronostico di Premier League: Reds favoriti, attenzione al GOL Leggi su Sololaroma.it A otto giornate dal termine del campionato, lacontinua ad avere un unico padrone, che sta dominando la classifica fin dall’inizio. Arrivati al 31° turno, sono bene dodici i punti di vantaggio delnei confronti dell’Arsenal, con il titolo che sembra ormai aver preso definitivamente la via di Anfield. Prima di poter festeggiare ci sarà però da ottenere la matematica certezza ed un nuovo tassello potrebbe essere messo domenica, alle ore 15, nella cornice di Craven Cottage, contro il. Iandranno alla caccia del quinto successo consecutivo in campionato e sono reduci dalla vittoria nel derby contro l’Everton, deciso dal gol di Diogo Jota. Grazie a questa vittoria, ilè tornato a sorridere dopo le due delusioni consecutive prima della sosta, prima con l’eliminazione dalla Championsper mano del PSG, e poi con la sconfitta ai rigori con il Newcastle nella finale di Coppa di Lega, dove non è bastata la rete di Chiesa.

