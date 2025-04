Inter-news.it - Bernabé: «Nel secondo tempo siamo stati più incisivi»

Al termine del pareggio del Tardini,che ha segnato, ha parlato in conferenza stampa. COMPATTI – Adrian, giocatore del Parma, al termine del 2-2 contro l’Inter al Tardini, ha parlato in conferenza davanti ai giornalisti presenti. Queste le sue parole: «Abbiamo lavorato molto bene,sfortunati nel primo. Nella ripresa la partita è girata diversamente eriusciti a segnare subito. Ci teniamo questo punto come qualcosa di positivo. Chivu ci sta spingendo tanto a livello difensivo, ci chiede di stare compatti e di subire il meno possibile. Nel primoabbiamo effettuato un cambio tattico, ma alla finebravi noi a portare avanti il risultato, anche grazie al pubblico. Cercavo da tantoil gol, l’esultanza era per mio papà che era qua allo stadio, dopo un momento particolare.