Ultimissime Juve LIVE | Tudor presenta in conferenza stampa la sfida dell’Olimpico I convocati e le possibili scelte per la Roma

convocati Juve per la Roma, riecco Cambiaso e Douglas Luiz! C'è una nuova assenza: in cinque salteranno il match dell'Olimpico. La lista completa

Ore 17.50 – Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i convocati per il match di domani contro la Roma, valido per la 31ª giornata di Serie A.

Juventus, Tudor LIVE: "Con la Roma è importante, ma non decisiva" - Igor Tudor, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma, in programma domenica sera alle 20.45 all`Olimpico e valevole. (msn.com)

TJ - TUDOR: “Douglas Luiz e Cambiaso partiranno dalla panchina. Contro la Roma gara difficile. Su Koopmeiners, Gatti e Conceicao…” - Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. TuttoJuve.com ha riportato le sue parole in diretta: Come ha vissuto la settimana? (tuttojuve.com)

Tudor, diretta conferenza Roma-Juventus: tutte le dichiarazioni in diretta - L'inizio della conferenza stampa di Igor Tudor è in programma alle ore 12:00 all'Allianz Stadium di Torino. (tuttosport.com)