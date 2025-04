Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2025 in DIRETTA: 13-12 avvio di gara su alti ritmi, set equilibrato

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-21 Muro di Solé su Bottolo, da posto 4.22-21 Plotnytskyi! Un missile senza rincorsa dopo la chiusura del muro ospite.21-21 Tra le braccia di Ben Tara la sbracciata di Nikolov da posto 2.21-20 Mani out Plotnytskyi da posto 4 su meravigliosa alzata di Giannelli.20-20 Lagmudzija dai 9 metriii! Un fulmine che abbatte Plotnytskyi.20-19 Spinta troppo in profondità la battuta di Semeniuk.20-18 Parallela forte e precisa di Ben Tara.19-18 NIKOLOV! Murossimo su Semeniuk da posto 4.TIME OUT19-17 Ricezione slash di, pulizia a muro di.19-16 Muro composto disu tentativo di Semeniuk.19-15 Nikolov forte in diagonale a forare il muro di.19-14 Evapora il servizio di Bottolo.18-14 Primo tempo okay di Chinenyeze.