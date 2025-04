Internews24.com - Darmian a Dazn: «Secondo tempo difficile da spiegare, ci lavoreremo. Col Bayern dimostreremo il nostro valore»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’esterno dell’Inter, Matteo, ha voluto dire la sua dopo il pareggio rimediato in campionato contro il Parma: le sue paroleIntervenuto ai microfoni dial termine di Parma Inter, Matteoha provato a darsi una spiegazione su ciò che non ha funzionato nel.COSA E’ SUCCESSO NELL’APPROCCIO NEL? – «E’da. Una squadra come la nostra, sopra di 2 a 0, non dovevamo farci rimontare. Stava per succedere anche con l’Udinese, oggi è successo ancora. E’ una cosa su cui, èdare una spiegazione in questo momento.su tutto, le partite che rimarranno saranno sempre più determinanti e ci dovremo far trovare pronti».SE PENSAVAMO DI AVER GIA’ VINTO? – «Sappiamo che in Serie A questo non è possibile farlo, il pareggio di oggi lo dimostra.