Curling | la Scozia elimina la Svezia e vola in semifinale ai Mondiali Dentro anche la Cina

Cina e Scozia conquistano il pass per la semifinale ai Campionati Mondiali 2025 di Curling, rassegna in fase di svolgimento sul ghiaccio di Moose Jay, in Canada. Due match davvero palpitanti quelli andati in scena nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 5 aprile, terminati curiosamente con lo stesso risultato finale: 8-7. La compagine asiatica nello specifico ha superato di misura la Norvegia, indirizzando bene la disputa con una mano rubata nel secondo e nel quarto end, salvo poi subire la bella rimonta dei nordici che, a loro volta, sfruttando una preziosissima mano rubata all’ultimo atto hanno poi pareggiato i conti. Nell’extra end però la Cina è riuscita a capitalizzare quanto costruito, chiudendo i conti sull’8-7. Meno combattuta, ma comunque scoppiettante la battaglia della Scozia, capace di eliminare la favoritissima Svezia risultando nettamente più incisiva a livello di attacco, specie nelle prime sei riprese, in cui ha sempre lasciato due stone al centro, accumulando il vantaggio necessario utile per il responso finale. Oasport.it - Curling: la Scozia elimina la Svezia e vola in semifinale ai Mondiali. Dentro anche la Cina Leggi su Oasport.it conquistano il pass per laai Campionati2025 di, rassegna in fase di svolgimento sul ghiaccio di Moose Jay, in Canada. Due match davvero palpitanti quelli andati in scena nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 5 aprile, terminati curiosamente con lo stesso risultato finale: 8-7. La compagine asiatica nello specifico ha superato di misura la Norvegia, indirizzando bene la disputa con una mano rubata nel secondo e nel quarto end, salvo poi subire la bella rimonta dei nordici che, a loro volta, sfruttando una preziosissima mano rubata all’ultimo atto hanno poi pareggiato i conti. Nell’extra end però laè riuscita a capitalizzare quanto costruito, chiudendo i conti sull’8-7. Meno combattuta, ma comunque scoppiettante la battaglia della, capace dire la favoritissimarisultando nettamente più incisiva a livello di attacco, specie nelle prime sei riprese, in cui ha sempre lasciato due stone al centro, accumulando il vantaggio necessario utile per il responso finale.

