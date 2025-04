.com - È morto Antonello Fassari, da Avanzi ai Cesaroni amatissimo Cesare, il ricordo di Claudio Amendola: «Perdo un fratello»

Addio ad Antonello Fassari, l'oste Cesare de I Cesaroni, prima ancora ad Avanzi, volto amato di cinema e tv; il ricordo di Claudio Amendola: «Oggi mi è venuto a mancare un fratello». Antonello Fassari, attore romano noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Cesare ne I Cesaroni e per una lunga carriera tra cinema, teatro e televisione, è morto a Roma all'età di 72 anni. Era malato da tempo di angina pectoris, dolore toracico legato alla scarsa ossigenazione del cuore, come lui stesso raccontò lo scorso anno in tv dalla Balivo. In quell'occasione rivelò: «Stavo male, non riuscivo a fare le cose di tutti i giorni. Sentivo come una carpa dentro, qualcosa che mi mordeva. Ero divorato dalle ansie. Però fortunatamente le cure mediche e le attenzioni di persone preparate mi hanno salvato la vita».