Nintendo Switch 2 i primi giochi sembrano non utilizzare DLSS e ray tracing per Digital Foundry

Nintendo Switch 2 è finalmente stata presentata dalla Casa di Kyoto pochi giorni fa e promette grandi passi avanti sul fronte tecnico, ma c’è un dettaglio che ha fatto discutere: i giochi mostrati finora sembrano non sfruttare due delle tecnologie più attese, DLSS e ray tracing. Secondo Digital Foundry, che ha analizzato con attenzione il materiale del recente Direct, non c’è alcuna indicazione concreta dell’attivazione di queste funzionalità nei titoli presentati.Eppure, il supporto hardware c’è: NVIDIA stessa ha confermato che la console è compatibile con entrambe le tecnologie. Digital Foundry, pur lodando la potenza visibile della macchina, sottolinea che nessun gioco ha mostrato segni chiari di DLSS attivo, e lo stesso vale per il ray tracing. Secondo i tecnici, ci sono diverse ipotesi: il DLSS potrebbe essere ancora in fase di adattamento per Switch 2, non integrato negli attuali kit di sviluppo, o semplicemente ritenuto troppo pesante rispetto a soluzioni di upscaling tradizionali. Game-experience.it - Nintendo Switch 2, i primi giochi sembrano non utilizzare DLSS e ray tracing, per Digital Foundry Leggi su Game-experience.it 2 è finalmente stata presentata dalla Casa di Kyoto pochi giorni fa e promette grandi passi avanti sul fronte tecnico, ma c’è un dettaglio che ha fatto discutere: imostrati finoranon sfruttare due delle tecnologie più attese,e ray. Secondo, che ha analizzato con attenzione il materiale del recente Direct, non c’è alcuna indicazione concreta dell’attivazione di queste funzionalità nei titoli presentati.Eppure, il supporto hardware c’è: NVIDIA stessa ha confermato che la console è compatibile con entrambe le tecnologie., pur lodando la potenza visibile della macchina, sottolinea che nessun gioco ha mostrato segni chiari diattivo, e lo stesso vale per il ray. Secondo i tecnici, ci sono diverse ipotesi: ilpotrebbe essere ancora in fase di adattamento per2, non integrato negli attuali kit di sviluppo, o semplicemente ritenuto troppo pesante rispetto a soluzioni di upscaling tradizionali.

I primi giochi mostrati per Nintendo Switch 2 pare non utilizzino DLSS e ray tracing, per Digital Foundry. Chiedi allo sviluppatore, parte 16: Switch 2 – Capitolo 4 | Notizie | IT. Nintendo Switch 2: su Amazon arrivano anche i primi giochi in preordine. Nintendo Switch 2: quali sono i giochi che riceveranno un upgrade gratis?. Nintendo Switch 2, caratteristiche e prezzo. Nintendo Switch 2 arriva a giugno: data d'uscita e tutti i dettagli della nuova console. Ne parlano su altre fonti

I primi giochi mostrati per Nintendo Switch 2 pare non utilizzino DLSS e ray tracing, per Digital Foundry - Stando alle analisi di Digital Foundry i primi giochi per Nintendo Switch 2 mostrati finora potrebbero non utilizzare DLSS e ray tracing. (msn.com)

Nintendo Switch 2, i primi giochi sembrano non utilizzare DLSS e ray tracing, per Digital Foundry - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Quanto occuperanno i giochi di Nintendo Switch 2? Vediamo le dimensioni di alcuni dei primi - Emerse le dimensioni di alcuni dei primi giochi in arrivo su Nintendo Switch 2, che non sembrano eccessivamente superiori a quelle di Nintendo Switch. (msn.com)