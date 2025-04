La Promessa anticipazioni 6 aprile | Ayala fa una rivelazione sconvolgente a Martina

aprile 2025 de La Promessa? Vedremo Ayala fare una rivelazione clamorosa a Martina. La puntata de La Promessa di domenica 6 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Ayala conferma a Curro e Margarita che non procederà contro Martina. Petra ha trovato le prove contro Santos e Cruz finalmente decide di scusarsi definitivamente con Catalina. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La Promessa, la decisione di Catalina ha messo in evidente imbarazzo Adriano che, dopo una lunga riflessione, decide di terminare la loro relazione. La marchesina ci resta malissimo e piange .

