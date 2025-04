Vela bella Italia in Spagna | cinque podi azzurri al Trofeo Princesa Sofia

Leggi su Sportface.it

, ma senza vittorie. L’dellasaluta Palma di Maiorca con buoni motivi per sorridere in vista di Los Angeles 2028, ma il, prima tappa del circuito mondiale, lascia anche qualche rimpianto in casa azzurra. Sfuma il successo di Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che chiudono al secondo posto nel Nacra 17, la categoria dominata negli ultimi anni da Ruggiero Tita e Caterina Banti (quest’ultima fresca di ritiro agonistico). La coppiana in vetta fino alla quattordicesima race paga i dodici punti accumulati in medal race. Un assist per i veterani britannici, John Gimson e Anna Burnet, che vincono l’ultima gara e si prendono l’oro con due soli punti (43 a 45) di vantaggio suglini. Completano ilo i cinesi Huancheng Zhao e Su Sha che difendono il terzo posto nonostante il quinto posto in medal race.