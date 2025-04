Ondrejka | Felice di aver aiutato la squadra; Chivu? Con lui ho un ottimo rapporto

Ondrejka, attaccante del Parma, dopo il pareggio ottenuto dai ducali in casa contro l’Inter Jacob Ondrejka ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto dal Parma contro l’Inter. Di seguito le sue parole. «Sono Felice di avere aiutato la squadra. Il mio rapporto con Chivu? Molto buono, sono Felice . Calcionews24.com - Ondrejka: «Felice di aver aiutato la squadra; Chivu? Con lui ho un ottimo rapporto» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Jacob, attaccante del Parma, dopo il pareggio ottenuto dai ducali in casa contro l’Inter Jacobha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto dal Parma contro l’Inter. Di seguito le sue parole. «Sonodila. Il miocon? Molto buono, sono

