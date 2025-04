Bruce Springsteen non l’ha mai detto a nessuno svelato finalmente il suo segreto

haun mistero ai suoi fan, il Boss apre l’archivio e tira fuori sette album perduti che probabilmenteavrebbe mai ascoltato se non fosse stato lui a darci questa notizia.nonmaiil suo(ANSA) Notizie.comSi tratta delle registrazioni di sette album ultimati, ma mai pubblicati, tra il 1983 e il 2018. A svelarlo è Sony Music che ha spiegato: “Questi riempiranno capitoli della lunga cronologia della carriera dell’artista, offrendo inoltre spunti preziosi sulla sua vita e sul lavoro come artista”. Sarà come scavare nel passato e scoprire delle parti della personalità artistica del più grande chitarrista di sempre e che erano rimaste a lungo sepolte.Le canzoni usciranno tutte insieme in un cofanetto di 7 CD o 9 vinili dal titolo Tracks II: The Lost Albums.

