Basket Miwa sconfitta nel finale sul campo di Castanea | ottima prova dei Boars

Miwa Energia Cestistica Benevento esce sconfitta di misura dalla sfida in trasferta sul parquet del Basket Castanea. In un match sempre in bilico, con molteplici capovolgimenti di fronte, i Boars sfiorano l’impresa, arrendendosi solo sulla sirena finale. I locali partono fortissimo con un parziale di 7-0, costringendo coach Parrillo ad un timeout prematuro. La Miwa risponde con un contro parziale di sette punti, pareggiando subito i conti con una tripla di Murolo. Le due squadre, così, alzano i giri in attacco, trovando spesso il fondo della retina. Nel finale, Castanea tenta la fuga con Simone Roberto, ma i Boars reagiscono compatti, chiudendo la prima frazione a solo un possesso di distanza, sul 23-20. Anche nel secondo periodo la gara procede secondo un sostanziale equilibrio. Anteprima24.it - Basket, Miwa sconfitta nel finale sul campo di Castanea: ottima prova dei Boars Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiLaEnergia Cestistica Benevento escedi misura dalla sfida in trasferta sul parquet del. In un match sempre in bilico, con molteplici capovolgimenti di fronte, isfiorano l’impresa, arrendendosi solo sulla sirena. I locali partono fortissimo con un parziale di 7-0, costringendo coach Parrillo ad un timeout prematuro. Larisponde con un contro parziale di sette punti, pareggiando subito i conti con una tripla di Murolo. Le due squadre, così, alzano i giri in attacco, trovando spesso il fondo della retina. Neltenta la fuga con Simone Roberto, ma ireagiscono compatti, chiudendo la prima frazione a solo un possesso di distanza, sul 23-20. Anche nel secondo periodo la gara procede secondo un sostanziale equilibrio.

Basket, Miwa sconfitta nel finale sul campo di Castanea: ottima prova dei Boars. Basket serie B Interregionale, la Miwa Energia sfiora l'impresa a Molfetta ma esce sconfitta 81-77. Serie B - La Miwa Benevento esce sconfitta di misura dall'Air Termoli. Basket, Miwa sconfitta a Monopoli nell’ultimo impegno del 2024. Basket serie B Interregionale: la Miwa Benevento sconfitta a Brindisi. Trapani, la rivincita con Trieste. Repesa: «Li conosciamo bene». Ne parlano su altre fonti

Serie B - Miwa Benevento sconfitta a tempo scaduto sul campo di Rende - La Miwa Energia Cestistica Benevento sfiora il poker di vittorie contro la Bim Bum Basket Rende, uscendo sconfitta con un canestro realizzato dai locali oltre la sirena finale del tempo supplementare. (pianetabasket.com)

Miwa sconfitta a tempo scaduto sul campo di Rende Convalidato ai locali un canestro dopo la sirena finale - La Miwa Energia Cestistica Benevento sfiora il poker di vittorie contro la Bim Bum Basket Rende, uscendo sconfitta con un canestro realizzato dai locali oltre la sirena finale del tempo supplementare. (sanniosport.it)

Miwa in trasferta contro Castanea per avvicinarsi alla salvezza I Boars scendono in campo sabato alle 18 - La Miwa Energia Cestistica Benevento si prepara alla trasferta in Sicilia, sul campo del Basket Castanea, per cercare di compiere un altro passo verso la salvezza diretta. Con sole quattro giornate ... (sanniosport.it)