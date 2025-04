Tgcom24.mediaset.it - L'esercitazione dei Vigili del Fuoco alla Valle dei Templi: soccorsi coordinati per la sicurezza dei visitatori

"Dobbiamo essere professionisti del soccorso a beneficio della collettività in questo scenario incantevole". Ladeie il Giardino della Kolymbethra, ad Agrigento, con i loro paesaggi mozzafiato e la ricchezza storica, sono senza dubbio due delle meraviglie naturali e culturali più affascinanti della Sicilia. Tuttavia, non sono da sottovalutare i potenziali pericoli che possono insorgere per le migliaia die le difficoltà di intervento in caso di emergenza. Così, idelhanno organizzato un'in collaborazione con il Parco archeologico e paesaggistico delladei, il FAI - Fondo ambiente italiano e la Croce Rossa Italiana. "I volontari lavorano in simbiosi con altre realtà come quella deideldi oggi". L'ha voluto testare le capacità di intervento in luoghi di grande difficoltà.