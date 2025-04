Anteprima24.it - Salernitana, ennesimo disastro. La situazione è drammatica

Tempo di lettura: 2 minutidi Gigi CaliuloUna squadra che ambisce a conquistare la salvezza non può permettersi di subire un gol come quello che ha deciso la sfida del Menti.E no, a nulla serve la reazione post-frustata sfoderata dalladopo la rete incassata, il gol giustamente annullato a Ferrari, l’episodio-Var in pieno recupero e le tante, inutili preghiere collezionate nell’ultima mezz’ora di gioco.Una squadra che ambisce a salvarsi non può restare in dieci per un’ingenuità da oratorio parrocchiale. Una squadra che ambisce a salvarsi non può subire, sullo 0-0, un contropiede 2 contro 1 su proprio calcio d’angolo ignorando i principi base delle marcature preventive.Una squadra che ambisce a salvarsi non può aggrapparsi a nulla se non alla concretezza di punti e risultati sul campo.