ATP Montecarlo 2025 | Bellucci al turno decisivo delle qualificazioni Nardi fuori

turno di debutto delle qualificazioni al Masters 1000 di Montecarlo, il terzo dell’anno. Sui campi del celebre Country Club monegasco in campo Luca Nardi e Mattia Bellucci, che però hanno avuto destini molto diversi dei propri incontri a caccia del tabellone principale.Nel pomeriggio, sul Campo dei Principi, Luca Nardi butta letteralmente via una bella possibilità di giocarsela contro il francese Arthur Rinderknech. E il problema è in entrambi i set. Innanzitutto il primo: perde subito la battuta, recupera il break mostrando segnali di buon gioco, ha anche una palla del 4-3 e servizio e poi, sul 4-5, di nuovo si vede il transalpino portare a casa il game in risposta. E questo è il primo 6-4. L’altro giunge, se possibile, in modo anche più brutto, perché i break di vantaggio sono due. Oasport.it - ATP Montecarlo 2025: Bellucci al turno decisivo delle qualificazioni, Nardi fuori Leggi su Oasport.it Doppia Italia neldi debuttoal Masters 1000 di, il terzo dell’anno. Sui campi del celebre Country Club monegasco in campo Lucae Mattia, che però hanno avuto destini molto diversi dei propri incontri a caccia del tabellone principale.Nel pomeriggio, sul Campo dei Principi, Lucabutta letteralmente via una bella possibilità di giocarsela contro il francese Arthur Rinderknech. E il problema è in entrambi i set. Innanzitutto il primo: perde subito la battuta, recupera il break mostrando segnali di buon gioco, ha anche una palla del 4-3 e servizio e poi, sul 4-5, di nuovo si vede il transalpino portare a casa il game in risposta. E questo è il primo 6-4. L’altro giunge, se possibile, in modo anche più brutto, perché i break di vantaggio sono due.

