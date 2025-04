Corteo decreto sicurezzascontri Milano

Milano tra alcuni manifestanti e la polizia nel Corteo contro il decreto sicurezza. Un troncone delle persone che erano in presidio in piazza San Babila,preceduto dallo striscione "No al golpe burocratico" contro il governo Meloni, si è diretto verso la Prefettura. Le forze di polizia hanno attuato una breve carica di alleggerimento contro alcuni dimostranti. Altro Corteo quello pro Palestina. Numerosi gli slogan, tra cui "Palestina libera" e Israele criminale". Nessun ferito. Nessun arresto.

Manifestazione contro il decreto Sicurezza, scontri a Roma. M5S, corteo a Roma contro il riarmo. Conte: "Piano è follia, in piazza per dire no". Dl sicurezza, scontri al corteo contro decreto governo. Dl sicurezza, scontri al corteo contro decreto governo. Sit-in contro il decreto sicurezza: scontri a Roma, manifestanti cercano di raggiungere Palazzo Chigi. Alta Velocità, rallentamenti tra Milano e Roma: disagi e ritardi di un’ora. Ne parlano su altre fonti

