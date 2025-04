L' esercitazione dei Vigili del Fuoco alla Valle dei Templi

Valle dei Templi e il Giardino della Kolymbethra, ad Agrigento, con i loro paesaggi mozzafiato e la ricchezza storica, sono senza dubbio due delle meraviglie naturali e culturali più affascinanti della Sicilia. Tuttavia, non sono da sottovalutare i potenziali pericoli che possono insorgere per le migliaia di visitatori e le difficoltà di intervento in caso di emergenza. Così, i Vigili del Fuoco hanno organizzato un'esercitazione in collaborazione con il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, il FAI - Fondo ambiente italiano e la Croce Rossa Italiana. "I volontari lavorano in simbiosi con altre realtà come quella dei Vigili del Fuoco di oggi". L'esercitazione ha voluto testare le capacità di intervento in luoghi di grande difficoltà. "Dobbiamo essere professionisti del soccorso a beneficio della collettività in questo scenario incantevole".

