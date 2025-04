Libera Benevento | Accoltellamento atto grave non va sottovalutato

Accoltellamento, come ogni forma di violenza, indipendentemente da dinamiche, fatti, particolari è sempre un atto grave. ABBIAMO LA RESPONSABILITÀ DI NON SOTTOVALUTARE. Seguiremo con attenzione quanto avvenuto.UN APPELLO A TUTTI: LE NOSTRE COSCIENZE NON POSSONO ESSERE IMPERMEABILI!!!Tutti abbiamo la responsabilità di alzare la guardia.La violenza, in tutte le sue forme ed espressione è un virus silente e subdolo, che bisogna prevenire ed affrontare, ognuno facendo con responsabilità la propria parte.Guai a pensare che sia solo una questione di sicurezza fine a se stessa e pertanto di competenza esclusiva delle forze dell'ordine e magistratura.Associazioni, scuole, parrocchie, famiglie, organizzazioni, tutti siamo coinvolti.

