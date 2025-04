Tvplay.it - Brutta botta per i tifosi dell’Inter: gelo Bisseck

Inzaghi punta molto sunel finale di stagione ricco di impegni per l’Inter.Un finale di stagione da vivere tutto d’un fiato per l’Inter, attesa da 7 partite in tre settimane ad Aprile tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Tutti match decisivi per i nerazzurri, una delle quattro squadre in Europa insieme a Real Madrid, Barcellona e PSG ancora in corsa su tre fronti.per i– Tvplay.it (Foto LaPresse)Tanti impegni ravvicinati che Inzaghi affronterà non senza defezioni importanti. Oltre a Zielinski, ko fino al termine della stagione per l’infortunio al polpaccio, il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare fino a fine aprile anche a Dumfries e Taremi, entrambi alle prese con altrettanti stop muscolari. Gli altri effettivi sono tutti a disposizione, compreso Lautaro Martinez, recuperato dopo l’affaticamento muscolare accusato in Nazionale.