Inter-news.it - Marelli spegne i dubbi: «Gol Thuram? Spazio tra braccio e palla! Zalewski rischio»

L’Inter non passa sul campo del Parma, che rimette in piedi la partita nel secondo tempo dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due reti.a DAZN ha analizzato tre episodi arbitrali, tra i quali un possibile tocco dida parte disul gol del momentaneo 2-0 nerazzurroSCIOLTI – L’Inter di Simone Inzaghi frena sul campo del Parma e dà così al Napoli la possibilità di portarsi a -1 dalla vetta. Lucachiarisce immediatamente isul gol di Marcusdel momentaneo 2-0 nerazzurro: «Il primo episodio è la rete di, si pensava fosse ino la posizione di partenza di Mkhitaryan che poi è risultata corretta. La realtà è che il VAR si è prolungato sul check per un possibile tocco con ilsinistro die non c’è la certezza che ci sia il tocco, ma la sensazione è che ci sia sempretra pallone edi, quindi rete convalidata dopo il check.