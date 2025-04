Farris a Inter TV | Ripartiamo con grande energia i ragazzi erano delusi a fine secondo tempo Vi spiego perché Frattesi è è partito dalla panchina

Inter, Massimiliano Farris, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio contro il Parma. Intervenuto nel corso del postpartita di Parma Inter, Massimiliano Farris si è espresso così ai microfoni di Inter TV.

SUL MATCH – «Stiamo pagando qualcosa dal punto di vista fisico e mentale, la squadra aveva avuto la possibilità di portarsi sul 2-0, dovevamo evitare di dare al Parma la scintilla per riaprire la gara. La squadra poi è risalita, ha provato a cercare la vittoria. È chiaro che contro una squadra come il Parma ti esponi, ma restiamo comunque padroni del nostro futuro. I ragazzi erano molto delusi a fine secondo tempo, avevamo giocatori che non erano al meglio e non possiamo permetterci delle ricadute. Ora dobbiamo cercare di ripartire subito».

