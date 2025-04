Milano tensione al corteo contro il dl Sicurezza | i manifestanti cercano di raggiungere la Prefettura la polizia carica – Il video

Leggi su Open.online

Momenti dioggi, sabato 5 aprile – atra alcunie laal termine delil decreto. Un gruppo di persone, che era in presidio in piazza San Babila, preceduto dallo striscione “No al golpe burocratico,il governo Meloni“, ha imboccato via Borgogna per dirigersi verso la sede dellain corso Monforte. Qui, le forze di, schierate a difesa della, hanno attuato unaalcuni. Ne sono seguiti alcuni secondi di corpo a corpo con la, che ha usato i manganelli per respingerli. Alcuni giovani sono stati colpiti anche se sembra in maniera non grave – scrive il Corriere della Sera -, mentre non sono segnalati contusi tra gli agenti della. Dopo il breve tafferuglio, ilspontaneo, composto delle due diverse anime delle manifestazioni (pro Palestina eil decreto) ha proseguito il suo percorso per poi tornare, infine, in piazza San Babila.