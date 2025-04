Caos Milan Musah ancora bocciato e dritto negli spogliatoi | ecco cosa è successo

Milan. I Viola sono andati in vantaggio al settimo minuto per via di un autogol di Malick Thiaw, poi ci ha pensato Moise Kean a raddoppiare.Musah sempre in campo: Conceicao poi lo boccia ancora, che confusione al Milan – Calciomercato.itIl solito Milan ha dunque subito due reti ad inizio gara: il primo centro nasce per via un errore grossolano da parte di Yunus Musah, che ha perso malamente il pallone a centrocampo, dando campo libero alla squadra di Palladino.L’americano è stata la sorpresa di formazione della serata: il calciatore, infatti, secondo le indiscrezioni della vigilia sarebbe dovuto partire dalla panchina, ma Sergio Conceicao ha deciso mandarlo in campo dal primo minuto, come ha sempre fatto in Serie A da quando è arrivato. Calciomercato.it - Caos Milan, Musah ancora bocciato e dritto negli spogliatoi: ecco cosa è successo Leggi su Calciomercato.it Inizio da incubo per il Diavolo sotto per due gol già al decimo minuto per via dell’autogol di Thiaw e la rete del solito KeanSono bastati dieci minuti alla Fiorentina per trovare due gol a San Siro contro il. I Viola sono andati in vantaggio al settimo minuto per via di un autogol di Malick Thiaw, poi ci ha pensato Moise Kean a raddoppiare.sempre in campo: Conceicao poi lo boccia, che confusione al– Calciomercato.itIl solitoha dunque subito due reti ad inizio gara: il primo centro nasce per via un errore grossolano da parte di Yunus, che ha perso malamente il pallone a centrocampo, dando campo libero alla squadra di Palladino.L’americano è stata la sorpresa di formazione della serata: il calciatore, infatti, secondo le indiscrezioni della vigilia sarebbe dovuto partire dalla panchina, ma Sergio Conceicao ha deciso mandarlo in campo dal primo minuto, come ha sempre fatto in Serie A da quando è arrivato.

Caos Milan, Musah ancora bocciato e dritto negli spogliatoi: ecco cosa è successo. Il gesto di Walker prima del fischio d'inizio di Empoli-Milan: corre da Musah e agisce già da leader. Milan-Juventus all'americana: Pulisic e Weah a segno con gli stati Uniti, assist di McKennie e Musah. Coppa Italia. Milan-Roma 3-1, doppietta di Abraham, Dovbyk, poi Joao Felix. Rossoneri in semifinale - Milan-Roma 3-1 risultato definitivo. Milan, Musah unico: sarà la soluzione decisiva per Fonseca. Fab Four? Ancora no, le due soluzioni per ridare equilibrio al Milan. Ne parlano su altre fonti

Musah, chi è il centrocampista del Milan. Età, carriera, fidanzata, stipendio, l'infanzia in Italia, i quattro passaporti - Durante la partita Milan-Fiorentina sul risultato di 2-1, Sergio Conceicao ha sorpreso tutti. Dopo l'autogol di Thiaw e il gol di Kean, ha accorciato le distanze Tammy Abraham e subito dopo ... (ilmessaggero.it)

Milan, Musah indisponibile contro l'Inter in Coppa Italia: il motivo - Il motivo è presto svelato. Musah non siederà nemmeno in panchina a causa di un attacco febbrile che non gli consente di essere a disposizione dell'allenatore portoghese. Una indisponibilità ... (fantacalcio.it)

Milan, per Musah allenamento a parte - Visualizzazioni: 39 Il giocatore del Milan Yunus Musah ieri non c’era per la sfida di Coppa Italia con l’Inter, oggi si è allenato a parte, può non esserci con la Fiorentina. Il giocatore del Milan Y ... (calciostyle.it)