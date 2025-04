Conferenza stampa Bernabé post Parma Inter | Abbiamo fatto bene potevamo anche vincerla! Primo gol? Lo cercavo da tempo…

Conferenza stampa Bernabé post Parma Inter: «Abbiamo fatto bene, potevamo anche vincerla! Primo gol? Lo cercavo da tempo.» Le parole del centrocampista dei ducaliCosi Adrian Bernabè nella Conferenza stampa post Parma Inter: GRANDE REAZIONE- «E’ stata una partita in cui Abbiamo lavorato molto bene, anche nel Primo tempo Abbiamo fatto bene, ma siamo stati sfortunati. Nella ripresa ci è girata bene, Abbiamo fatto gol subito e poi con la spinta del pubblico l’Abbiamo ripresa. potevamo anche vincerla, ma prendiamo questo punto»COSA LASCIA IL PAREGGIO- «Questo punto ci dà tanto, sappiamo il calendario che Abbiamo di fronte. Guardiamo tutti in faccia e giochiamo le nostre partite, daremo sempre tutto per arrivare alla salvezza, siamo tutti uniti verso l’obiettivo»PARTITO DALLA PANCHINA- «Non ero al 100%, ho preso una botta al Primo minuto a Verona e mi sono allenato poco in settimana. Internews24.com - Conferenza stampa Bernabé post Parma Inter: «Abbiamo fatto bene, potevamo anche vincerla! Primo gol? Lo cercavo da tempo…» Leggi su Internews24.com di Redazione: «? Loda tempo.» Le parole del centrocampista dei ducaliCosi Adrian Bernabè nella: GRANDE REAZIONE- «E’ stata una partita in cuilavorato moltoneltempo, ma siamo stati sfortunati. Nella ripresa ci è giratasubito e poi con la spinta del pubblico l’ripresa., ma prendiamo questo punto»COSA LASCIA IL PAREGGIO- «Questo punto ci dà tanto, sappiamo il calendario chedi fronte. Guardiamo tutti in faccia e giochiamo le nostre partite, daremo sempre tutto per arrivare alla salvezza, siamo tutti uniti verso l’obiettivo»PARTITO DALLA PANCHINA- «Non ero al 100%, ho preso una botta alminuto a Verona e mi sono allenato poco in settimana.

