Inter-news.it - Darmian: «Inter distratta dal Bayern Monaco? No! Totalmente focalizzati»

L’paga ancora una volta la gestione dei secondi tempi non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale. In conferenza stampa dopo la partita terminata 2-2 Matteoha provato a dare una spiegazione.PARMA-2-2 – CONFERENZA STAMPAVi aspettavate un inizio così complicato? Sembrava un po’ in ghiaccio la partitaÈ successo che sono stati bravi a rientrare in partita, ogni dettaglio può essere determinante. Dopo il loro secondo gol abbiamo provato a reagire, però non siamo riusciti a fare il terzo gol. Il pareggio non è quello che volevamo a inizio partita. Adesso dovremmo essere bravi a guardare avanti e lavorare su quanto fatto di buonoCosa può fare la differenza in questo momento? Fate un po’ fatica a tenere se la squadra avversaria rientraDobbiamo guardare partita dopo partita, i dettagli saranno sempre determinanti.