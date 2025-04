Cinemaserietv.it - Antonello Fassari sarà nei Cesaroni 7?: “Lo aspettavamo sul set”

– morto oggi a 72 anni dopo una lunga malattia – non parteciperà alla settima stagione de I: l’attore avrebbe dovuto recarsi sul set della Garbatella per girare i nuovi episodi, ma un peggioramento improvviso delle condizioni di salute gli ha impedito di prendere parte anche a un solo giorno di riprese.Lo rivela Claudio Amendola, ricordando l’amico in una dichiarazione all’ANSA“Sapevamo che era malato, ma non ciquesto. Le sue condizioni sono precipitate nell’ultimo mese, sul set lo. Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perché ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia.”, in un’intervista a Repubblica, lo scorso anno aveva confermato il ritorno del suo personaggio, ma appunto, l’aggravarsi della patologia – non specificata – gli ha impedito di essere presente sul set, al primo ciak, lo scorso marzo.