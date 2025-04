Inter-news.it - Chivu: «Inter, tanta emozione! Siamo stati bravi»

Al termine del pareggio allo stadio Tardini, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Parma, Cristian. RICHIESTE – Cristian, al termine del 2-2 contro l’al Tardini, ha parlato in conferenza davanti ai giornalisti presenti. Queste le parole dell’allenatore romeno: «Oggi ho il rammarico di aver messo in difficoltà Almqvist quando gli ho chiesto cose che non poteva fare. Mi sono fidato troppo delle mie richieste, mettendo in difficoltà la squadra. Chiedo scusa. Poi loro sononel secondo tempo a crederci e a trovare il primo gol con quel guizzo che ci ha portato a pareggiare la partita». PASSATO – Cristianpoi, risponde alla domanda sul passato all’: «È il mio passato, non posso rinnegarlo, ci sono stato 13 anni. L’mi ha dato tanto, anche la possibilità di iniziare come allenatore.