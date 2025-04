David Juve si complica il colpo a parametro zero | rimane una sola speranza per la sua firma Rivelazione

JuventusNews24David Juve, si complica il colpo a parametro zero. Ultime novità sul futuro dell’attaccante canadese: tutti gli aggiornamentiJonathan David si allontana dal calciomercato Juve. Come riportato da calciomercato.com, infatti, l’attaccante canadese piace e tanto al club bianconero e soprattutto a Cristiano Giuntoli. Tuttavia, l’ingaggio rappresenta ad oggi un ostacolo insormontabile.L’attaccante del Lille farebbe delle richieste troppo alte, tra contratto e commissioni, per l’approdo in bianconero. rimane così una sola speranza: la riduzione delle stesse richieste economiche da parte del calciatore.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - David Juve, si complica il colpo a parametro zero: rimane una sola speranza per la sua firma. Rivelazione Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, siil. Ultime novità sul futuro dell’attaccante canadese: tutti gli aggiornamentiJonathansi allontana dal calciomercato. Come riportato da calciomercato.com, infatti, l’attaccante canadese piace e tanto al club bianconero e soprattutto a Cristiano Giuntoli. Tuttavia, l’ingaggio rappresenta ad oggi un ostacolo insormontabile.L’attaccante del Lille farebbe delle richieste troppo alte, tra contratto e commissioni, per l’approdo in bianconero.così una: la riduzione delle stesse richieste economiche da parte del calciatore.Leggi suntusnews24.com

David Juve, si complica il colpo a parametro zero. Ultime. Juventus, il colpo Hancko si complica: il Feyenoord chiede 25 mln. David Juve, la Premier complica i piani: ci sono sette club!. Juventus: accelerata per Jonathan David e occhi su Hato. Il PSG si tiene stretto Luis Enrique: rinnovo fino al 2027. David, Castro e Nico Paz: Marotta gelato! C’è un incedibile per l’Inter | CM.IT. Juve, sollievo Vlahovic: nessuna lesione. David parla chiaro: “Sogno il Barcellona”. Ne parlano su altre fonti

David Juve, cifre shock: ingaggio, bonus alla firma e commissioni. Il colpo a queste condizioni è impossibile - David Juve, cifre shock: ingaggio, bonus alla firma e commissioni. Il colpo a parametro zero a queste condizioni risulta praticamente impossibile Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda ... (juventusnews24.com)

Juve, si complica la volata scudetto: rientra a maggio - Juve, si complica la volata scudetto: infortunio e rientro a maggio (Foto Ansa) – Diregiovani.it Punti pesanti quelli che sta accumulando la compagine bianconera che ha messo in atto una ... (diregiovani.it)

Juve, Jonathan David piace, ma non ci sono stati passi concreti - La Juventus continua a monitorare la situazione relativa a Jonathan David, centravanti classe 2000 della nazionale canadese che non rinnoverà il contratto in scadenza con i francesi del Lille ... (tuttojuve.com)